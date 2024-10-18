Военные говорят, что погода могла поспособствовать, но никак не помогла оккупантам. Как отражала штурм, показали в Десантно-штурмовых войсках.

Смотрите также "Одна ошибка, и город упадет": военный рассказал, как близко подошли россияне в Часовом Яру

Россияне штурмовали на нескольких направлениях и двумя волнами

В ДШВ рассказали, что в день отражения штурма был туман и плохая видимость: ни это, ни вечерние сумерки не помогли россиянам при очередных штурмах позиций 46 бригады.

Враг выдвигался на нескольких направлениях и двумя волнами. В целом он применил 33 единицы техники, 24 и 9 соответственно,

– рассказали в ДШВ.

За день ВСУ уничтожили средствами роты ударных беспилотных авиационных комплексов и артиллерии 5 танков и 10 БМП. Еще одна БМП и 3 единицы ББМ повреждены.

"Но это пока", – отмечают военные.

Как ВСУ отражали российский штурм: смотрите видео