The Wall Street Journal пишет, что российским войскам удалось прорваться вперед, начав наступление сразу по двум направлениям. Если продвижение врага не будет отбито, есть вероятность захвата города.

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Солдат 21-го отдельного мотопехотного батальона Ростислав Касьяненко подчеркнул, что его рота и другие подразделения ВСУ продолжают прилагать усилия, чтобы помешать продвижению российских войск в буферную зону вблизи Часового Яра.

Оккупанты приблизились к позициям ВСУ

Касьяненко заявил, что в течение последних 6 месяцев их операции успешно препятствовали попыткам оккупантов закрепиться в Донецкой области. Однако, интенсивность боевых действий в этом регионе остается высокой.

"Достаточно допустить одну ошибку, и Часов Яр может упасть за считанные дни", – отметил военный.

Во время обороны города погибло около 30 военных из роты Касьяненко и около 70 солдат из разных подразделений.

Касьяненко также рассказал о тактике, которую применяют российские войска, отметив, что войска используют кабели для переправы через канал, а затем небольшими группами проникают в буферную зону.

Тактика врага

Во время недавнего российского штурма группа из 10 оккупантов пересекла канал и впоследствии реорганизовалась в меньшие подразделения перед тем, как продвинуться через буферную зону. Во время столкновения украинская пехота уничтожила 8 россиян, еще двое получили серьезные ранения.

Касьяненко подчеркнул, что оккупанты существенно приблизились к позициям ВСУ. Главная проблема заключается в том, что враг закрепился в буферной зоне, которую потом могут усилить другими солдатами.

Оккупанты также часто используют ударные беспилотники для обстрела пунктов въезда в Часов Яр. Поэтому, пополнение запасов и подкрепление затруднено.

Силам обороны приходится удерживать буферную зону Часового Яра сменами по 5 – 7 дней.

Враг использует для атак планерные бомбы, а также дорогую технику, которую враг применял и во время захвата Бахмута. Российские военные атакуют позиции ВСУ до 5 раз в день, рассказал Касьяненко.