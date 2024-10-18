The Wall Street Journal пише, що російським військам вдалося прорватися вперед, розпочавши наступ одразу за двома напрямками. Якщо просування ворога не буде відбито, є імовірність захоплення міста.

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Солдат 21-го окремого мотопіхотного батальйону Ростислав Касьяненко підкреслив, що його рота та інші підрозділи ЗСУ продовжують докладати зусиль, щоб перешкодити просуванню російських військ у буферну зону поблизу Часового Яру.

Окупанти наблизилися до позицій ЗСУ

Касьяненко заявив, що протягом останніх 6 місяців їхні операції успішно перешкоджали спробам окупантів закріпитися в Донецькій області. Однак, інтенсивність бойових дій в цьому регіоні залишається високою.

"Досить припуститися однієї помилки, і Часів Яр може впасти за лічені дні", – зазначив військовий.

Під час оборони міста загинуло близько 30 військових з роти Касьяненка і близько 70 солдатів з різних підрозділів.

Касьяненко також розповів про тактику, яку застосовують російські війська, зазначивши, що війська використовують кабелі для переправи через канал, а потім невеликими групами проникають у буферну зону.

Тактика ворога

Під час нещодавнього російського штурму група з 10 окупантів перетнула канал і згодом реорганізувалася в менші підрозділи перед тим, як просунутися через буферну зону. Під час зіткнення українська піхота знищила 8 росіян, ще двоє зазнали серйозних поранень.

Касьяненко підкреслив, що окупанти суттєво наблизилися до позицій ЗСУ. Головна проблема полягає в тому, що ворог закріпився в буферній зоні, яку потім можуть посилити іншими солдатами.

Окупанти також часто використовують ударні безпілотники для обстрілу пунктів в'їзду в Часів Яр. Тож, поповнення запасів і підкріплення ускладнено.

Силам оборони доводиться утримувати буферну зону Часового Яру змінами по 5 – 7 днів.

Ворог використовує для атак планерні бомби, а також дорогу техніку, яку ворог застосовував і під час захоплення Бахмута. Російські військові атакують позиції ЗСУ до 5 разів на день, розпвів Касьяненко.