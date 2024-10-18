Військові кажуть, що погода могла посприяти, але ніяк не допомогла окупантам. Як відбивала штурм, показали у Десантно-штурмових військах.

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Росіяни штурмували на кількох напрямках і двома хвилями

У ДШВ розповіли, що у день відбиття штурму був туман та погана видимість: ні це, ні вечірні сутінки не допомогли росіянам при чергових штурмах позицій 46 бригади.

Ворог висувався на кількох напрямках і двома хвилями. Загалом він застосував 33 одиниці техніки, 24 і 9 відповідно,

– розповіли у ДШВ.

За день ЗСУ знищили засобами роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та артилерії 5 танків і 10 БМП. Ще одна БМП і 3 одиниці ББМ пошкоджені.

"Але це поки що", – зауважують військові.

Як ЗСУ відбивали російський штурм: дивіться відео