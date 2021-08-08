Под их контроль уже перешли Сари-Пуль и Кундуз. Они расположены на севере страны.
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Местные чиновники скрываются
По словам местных депутатов, талибы после двух дней боев захватили Сари-Пуль – столицу одноименной провинции на севере Афганистана. Боевики взяли под контроль все правительственные сооружения в городе, в частности:
- офис губернатора;
- штаб-квартиру полиции.
Местные чиновники скрываются на военной базе в километре от центра Сари-Пуля, который талибы обстреливают из пушек.
Талибы объявили о взятии города Кундуз
По информации издания AFP, талибы захватили и город Кундуз в одноименной провинции. Как отметили местные корреспонденты, "Талибан" занял все основные сооружения в городе.
Соответствующую информацию подтвердили и представители местных властей. Сами же талибы также объявили о взятии города.
Ситуация в Афганистане: что известно
- Наступление "Талибана" происходит на фоне вывода сил Организации Североатлантического договора и союзников из Афганистана.
- С начала этого процесса талибы взяли под контроль десятки районов и пограничных переходов в стране.
- На этой же неделе под их контроль начали переходить и столицы провинций.