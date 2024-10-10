Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState. Также россияне штурмуют в Курской области.
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Россияне имеют успехи в Донецкой области
Как сообщается в источнике, враг оккупировал Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр и Мясожаровку.
Враг атаковал населенные пункты в Донецкой области: смотри карту
Кроме того, оккупанты проводят штурмовые действия на Зеленый Шлях и Новоивановку.
Враг штурмует Зеленый Шлях: смотрите карту
Враг штурмует Новоивановку: смотрите карту
Также россияне продвинулись возле Нью-Йорка.
Враг продвигается возле Нью-Йорка: смотрите карту
В сообщении добавили, что нашим защитникам удалось ликвидировать диверсионные группы в Каменском.
Напомним, что враг продвинулся в районе Максимильяновки и оккупировал еще несколько населенных пунктов. Ситуация в Донецкой области остается особенно горячей.