Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState. Також росіяни штурмують у Курській області.
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Росіяни мають успіхи на Донеччині
Як повідомляється у джерелі, ворог окупував Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр та М'ясожарівку.
Ворог атакував населені пункти на Донеччині: дивиться карту
Крім того, окупанти проводять штурмові дії на Зелений Шлях та Новоіванівку.
Ворог штурмує Зелений Шлях: дивиться карту
Ворог штурмує Новоіванівку: дивиться карту
Також росіяни просунулися біля Нью-Йорку.
Ворог просувається біля Нью-Йорку: дивиться карту
У повідомленні додали, що нашим захисникам вдалося ліквідувати диверсійні групи у Кам'янському.
Нагадаємо, що ворог просунувся в районі Максимільянівки та окупував ще кілька населених пунктів. Ситуація на Донеччині залишається особливо гарячою.