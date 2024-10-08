Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що найбільше загроз спостерігається саме на Донеччині. Якщо ворогу вдасться просунутися, ситуація на фронті може кардинально змінитися.

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Які напрямки особливо небезпечні

Зараз в центрі уваги Курахівський та Покровський напрямку, там найбільше бойових зіткнень. Також дуже важко на Куп'янщині, півночі Харківщини, на Лиманському та на ділянці біля Часового Яру.

"Зараз створюється загроза для Курахово, причому з трьох боків: зі сходу, з півночі та півдня у зв'язку з втратою Вугледара. Тепер ворог намагається просуватися в бік Курахово саме з Вугледара", – розповів військовий оглядач.

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Окупанти рухаються на Курахове зі сходу і формують умови для просування на місто. Другий найгарячіший напрямок – це Покровський. У центрі уваги селище Селидове.

Якщо ворог зможе витіснити звідти наші війська, а зараз він формує умови для оточення, тоді займе тактичні висоти й зможе контролювати вогнем околиці Покровська,

– підкреслив Денис Попович.

В такому випадку йому буде легше наступати безпосередньо на Покровську. Все це найближчі перспективи, тобто ворог, очевидно, виконуватиме ці завдання послідовно, як щодо Покровська, так і щодо Курахово.