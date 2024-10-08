Про це в ефірі каналу "Еспресо" розповів виконувач обов'язків пресофіцера 33 ОМБр Назар Войтенков. Він додав, що такі випадки фіксують на Курахівському напрямку.

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Як російські ДРГ маскуються на Донеччині

Войтенков розповів, що у Кураховому досі залишається понад 1000 мешканців. Люди ризикують власним життям, адже ворог нищівно і постійно обстрілює місто.

Сюди прилітають і КАБи, і РСЗВ, і артилерія. FPV-дрони уражають як цивільний, так і військовий транспорт. Росіянам байдуже, куди вони стріляють – для них це просто зона обстрілів. Ми не розуміємо, що відбувається в головах місцевих, на що вони чекають,

– заявив Войтенков.

Ба більше, російські ДРГ постійно їздять прифронтовими місцями, що є серйозною загрозою. Пресофіцер зауважив, що, коли заселяєшся у будинок, то ніколи не знаєш, чи не прилетить там точковий удар.

Річ у тім, що російські ДРГ маскуються під військових Збройних Сил України. Вони підходять до місцевих та починають розпитувати, хто і в яких будинках мешкає.

"Нам також відомо, що російські ДРГ, маскуючись під бригади ЗСУ, їздять прифронтовими містами, розпитуючи, де хто живе, а потім по цих будинках завдають точкових ударів. Якби всіх цивільних евакуювали, нам було б значно простіше", – додав пресофіцер.