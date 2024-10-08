Об этом в эфире канала "Эспрессо" рассказал исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков. Он добавил, что такие случаи фиксируют на Кураховском направлении.

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Как российские ДРГ маскируются в Донецкой области

Войтенков рассказал, что в Курахово до сих пор остается более 1000 жителей. Люди рискуют собственной жизнью, ведь враг сокрушительно и постоянно обстреливает город.

Сюда прилетают и УАБы, и РСЗО, и артиллерия. FPV-дроны поражают как гражданский, так и военный транспорт. Россиянам безразлично, куда они стреляют – для них это просто зона обстрелов. Мы не понимаем, что происходит в головах местных, что они ждут что они ждут,

– заявил Войтенков.

Более того, российские ДРГ постоянно ездят прифронтовыми местами, что является серьезной угрозой. Пресс-офицер заметил, что, когда заселяешься в дом, то никогда не знаешь, не прилетит ли там точечный удар.

Дело в том, что российские ДРГ маскируются под военных Вооруженных Сил Украины. Они подходят к местным и начинают расспрашивать, кто и в каких домах живет.

"Нам также известно, что российские ДРГ, маскируясь под бригады ВСУ, ездят прифронтовыми городами, расспрашивая, где кто живет, а потом по этим домам наносят точечные удары. Если бы всех гражданских эвакуировали, нам было бы значительно проще", – добавил пресофицер.