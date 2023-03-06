Невеликий одномоторний літак впав у районі Лонг-Айленда в неділю, повідомили місцеві та федеральні чиновники.

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Авіакатастрофа сталася неподалік Нью-Йорка

За даними Федерального управління цивільної авіації літак Piper PA-28 розбився в Норт-Лінденхерсті близько 15:00 (за місцевим часом), недалеко від пункту призначення в аеропорту Республіки в Фармінгдейл. Аеропорт розташований приблизно за 20 милях на схід від Нью-Йорка.

Наслідки падіння літака / фото з твітера New York Post Metro

Літак впав на територію з деревами та кущами, сказав керівник міста Вавилон Річ Шаффер Також додав, що перед тим, як Piper PA-28 розбитися, подав по радіо відповідний сигнал.

Він розбився в лісистій місцевості біля залізничних колій Лонг-Айленда. Це як буфер, який проходить по коліях,

– зазначив Шаффер.

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Неподалік Нью-Йорка впав літак / New York Post Metro

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Що відомо про постраждалих

У момент падіння на борту літака перебували лише троє постраждалих. Одна людина загинула, ще двох поранених поліцейський гелікоптер доставив до лікарні Стоуні-Брук.

Чорний дим видно здалеку / FirefighterCloseCall

На фотографіях, оприлюднених у соцмережах, видно чорний дим, що підіймається над місцем авіакатастрофи за будинками в передмісті. Причини падіння літака розслідують.