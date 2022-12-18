Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что количественно эти войска не отвечают возможностям реализовывать какие-либо наступательные операции в направлении Киева.
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Ресурс другого качества
По словам обозревателя, россияне свою так называемую специальную военную операцию назвали "Бросок мангуста".
Если они повторят сценарий с наступлением на Киев сейчас, с теми ресурсами, которые у них есть в Беларуси – российских оккупационных войск и белорусской армии, – спецоперацию надо будет назвать "Бросок леммингов" – суицидальных хомячков,
– заметил он.
Коваленко напомнил, что 24 февраля оккупанты для такого наступления использовали ресурс 40 батальонно-тактических групп профессиональных, элитных подразделений российской армии. Они имели реальный опыт не только военной службы по контракту, но и многолетней профессиональной службы, а также боевой опыт.
"Некоторые подразделения принимали участие в боевых действиях в Сирии и на Донбассе. Было большое количество представителей ССО – спецназовцев. Следовательно, это был ресурс совершенно иного качества", – подчеркнул он.
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Группировка суицидников
По его мнению, сейчас на территории Беларуси есть ресурс из 14-15 тысяч более или менее боеспособного количества подразделений особого состава белорусской армии. Российская армия, которая сейчас находится в Беларуси, состоит из примерно до 12 тысяч военных, но это частично мобилизованные, недоукомплектованные.
По штатному расписанию они должны иметь почти 500 ББМ, а они имеют менее 100. Вот показатель их комплектации на сегодня,
– отметил военно-политический обозреватель.
Он предположил, что в ближайшее время оккупанты могут увеличить количество присутствия своих подразделений и довести их до уровня реальной угрозы.
"Но пока эта угроза минимальна. Эта группировка – фактически суицидники, не более того", – подчеркнул Коваленко.
Ситуация вокруг наступления с территории Беларуси
- В американском Институте по изучению войны (ISW) считают, что российское вторжение из Беларуси пока не является неизбежнім. Аналитики ссылаются на сведение Генштаба ВСУ с 1 по 15 декабря, в которых утверждается, что россияне не сформировали в Беларуси ударные группы, необходимые для нападения на Север Украины.
- В настоящее время Украина готовится к тому, что Россия снова попытается напасть с Севера. Есть версии, что это может произойти даже в день годовщины полномасштабной войны России. Генерал-майор Андрей Ковальчук заверил, что ВСУ будут готовы к борьбе даже с миллионами россиян, но им понадобится более смертоносное оружие от партнеров. В частности, это кассетные боеприпасы – тип оружия, запрещенный во многих странах.
- Военный эксперт Олег Жданов оценил возможность наступления на Киев с территории Беларуси. По его мнению, самое главное в этом вопросе – наступление будет не когда, а если Россия соберет и подготовит такое количество новых бойцов. На подготовку россиянам нужно много времени. Но пока о переброске такого количества войск речь не идет.