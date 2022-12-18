Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він вважає, що кількісно ці війська не відповідають можливостям реалізовувати якісь наступальні операції в напрямку Києва.

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Ресурс іншої якості

За словами оглядача, росіяни свою так звану спеціальну військову операцію назвали "Кидок мангуста".

Якщо вони повторять сценарій з наступом на Київ зараз, з тими ресурсами, які в них є в Білорусі – російських окупаційних військ і білоруської армії, – спецоперацію треба буде назвати "Кидок лемінгів" – суїцидальних хом'ячків,

– зауважив він.

Коваленко нагадав, що 24 лютого окупанти для такого наступу використали ресурс 40 батальйонно-тактичних груп професійних, елітних підрозділів російської армії. Вони мали реальний досвід не тільки військової служби за контрактом, але багаторічної професійної служби, а також бойовий досвід.

"Деякі підрозділи брали участь у бойових діях у Сирії та на Донбасі. Була велика кількість представників ССО – спецпризначенців. Отже, це був ресурс зовсім іншої якості", – підкреслив він.

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Угруповання суїцидніків

На його думку, зараз на території Білорусі є ресурс з 14 – 15 тисяч більш-менш боєздатної кількості підрозділів особливого складу білоруської армії. Російська армія, яка зараз знаходиться в Білорусі, складається з приблизно до 12 тисяч військових, але це частково мобілізовані, які є недоукомплектованими.

За своїм штатним розкладом вони повинні мати майже 500 ББМ, а вони мають менш як 100. Ось показник їх комплектації на сьогодні,

– зазначив військово-політичний оглядач.

Він припустив, що найближчим часом окупанти можуть збільшити кількість присутності своїх підрозділів та довести їх до рівня реальної загрози.

"Але поки що ця загроза мінімальна. Це угруповання – фактично суїцидніки, не більш того", – наголосив Коваленко.

Ситуація довкола наступу з території Білорусі