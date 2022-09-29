Об этом Петреус рассказал в интервью сайту 24 канала. По его словам, имеют ли ВСУ шанс войти в Крым до конца года, зависит от многих факторов. Например, произойдет ли стремительное падение нравов русских войск – настолько стремительное, что армия просто побежит и распадется.

Раньше такое наблюдали в редких случаях, но не массово. По мнению генерала, если это повторится, возможность ВСУ попасть в Крым точно существует.

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ВСУ будут наступать и зимой

По словам Петреуса, многое зависит и от того, как Украина сможет противодействовать очередной волне мобилизации в россии. Ведь все происходящее на поле боя является отражением внутренних факторов.

Я уже об этом говорил, что Украина здесь очень эффективна, чем россия. И эта российская частичная мобилизация не сможет по сути ничего решить и как-нибудь перевернуть ситуацию,

– заметил генерал.

Кроме того, очень многое будет зависеть от погоды. По мнению экс-руководителя ЦРУ, ВСУ будут продолжать наступать даже зимой.

"Я не думаю, что погода станет сильно помехой. Думаю, что россияне все же будут страдать от мороза больше, но посмотрим, как будет на самом деле", – добавил Петреус.

Он отметил, что также важно, будут ли такие мощные прорывы, во время харьковской кампании, когда украинские войска увидели возможность и мощно ею воспользовались. Поскольку ВСУ, по сути, заставили россиян бросать все и стремительно бежать, однако на каком-то этапе нужно было все же притормозить и подтянуть логистику.

У нас было такое же во время битвы за Багдад – мы продвинулись на несколько сотен километров, а потом началась песчаная буря, и нам стало не хватать горючего и припасов из-за растянутых логистических линий. В Украине, возможно, это несколько легче, потому что вы же на своей земле, и местные вас поддерживают, но это не может постоянно поддерживать наступление, потому что надо откуда-то брать боеприпасы и горючее.

– объяснил генерал.

Он подытожил, что ВСУ вполне могут войти в Крым до конца года, ведь они уже доказали, что все возможно.

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