Про це Петреус розповів в інтерв'ю сайту 24 каналу. За його словами, чи мають ЗСУ шанс увійти у Крим до кінця року, залежить від багатьох факторів. Наприклад, чи відбудеться стрімке падіння моралі російських військ – настільки стрімке, що армія просто побіжить і розпадеться.

Раніше таке спостерігали в окремих випадках, але не масово. На думку генерала, якщо таке повториться, можливість ЗСУ потрапити у Крим точно існує.

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ЗСУ наступатимуть й взимку

За словами Петреуса, багато залежить і від того, як Україна зможе протидіяти черговій хвилі мобілізації в росії. Адже все, що відбувається на полі бою, є відображенням внутрішніх факторів.

Я вже про це говорив, що Україна тут надзвичайно ефективніша, ніж росія. І ця російська часткова мобілізація не зможе по суті нічого вирішити і якось перевернути ситуацію,

– зауважив генерал.

Окрім цього, дуже багато залежатиме від погоди. На думку екскерівника ЦРУ, ЗСУ продовжуватимуть наступати навіть взимку.

"Я не думаю, що погода стане сильно на заваді. Думаю, що росіяни все ж будуть страждати від морозу більше, але подивимося, як буде насправді", – додав Петреус.

Він зазначив, що також важливо, чи будуть такі потужні прориви, я під час харківської кампанії, коли українські війська побачили можливість і потужно нею скористалися. Позаяк ЗСУ по суті змусили росіян кидати все і стрімко втікати, однак на якомусь етапі потрібно було все ж пригальмувати та підтягнути логістику.

У нас було таке саме під час битви за Багдад – ми просунулися на кількасот кілометрів, а потім почалася піщана буря, і нам стало бракувати пального і припасів через розтягнуті логістичні лінії. В Україні, можливо, це дещо легше, бо ви ж на своїй землі, і місцеві вас підтримують, але це не може постійно підтримувати наступ, бо ж треба звідкись брати боєприпаси та пальне,

– пояснив генерал.

Він підсумував, що ЗСУ цілком можуть увійти в Крим до кінця року, адже вони вже довели, що можливо все.

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