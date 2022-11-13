Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, теперь Суровикину нужно срочно показывать какие-то результаты на фронте.

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Суровикин перекладывает ответственность за побег из Херсона

Ступак считает, что Суровикин убедил Путина в том, что нужно выходить из Херсона. Так, Суровикин перекладывает с себя ответственность за то, что якобы не он сдал Херсон, а предшественники. Мол, именно они к этому привели, а он принял непопулярное неприятное решение.

И с этим деда убедили. То есть эта ответственность теперь лежит не на Суровикине, он, знаете, как ребенок чист,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

По его словам, Суровикин начинает газовать на Востоке Украины, в частности возле Бахмута. Россияне пытаются взять хотя бы что-нибудь, поскольку ему нужно срочно показывать результаты. Потому что с 8 октября, когда его назначили, у Суровикина вообще нет ни одной победы – есть сдача Херсона и перемещение по левому берегу Херсонщины.

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Какие вопросы будут к Суровикину

Ступак отметил, что, по имеющимся у него данным, назначение Суровикина командующим российскими войсками на войне в Украине лоббировали сотрудники ФСБ.

При условии, что у него будут победы, он может получить должность вместо Шойгу,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

По его словам, Шойгу же отправляют на менее важный пост, например, к Медведеву – он будет еще одним заместителем секретаря Совбеза России. То есть он не будет принимать уже активное участие в управлении этой "операцией".

Однако, добавил он, не складывается что-то у Сергея Суровикина, поэтому, вероятно, через месяц – полтора будут ставить вопрос об отсутствии у него хотя бы какой-то победы.

Кстати! В американском Институте изучения войны убеждены, что в ближайшие дни украинские силы будут продолжать продвигаться по основным дорогам в направлении Днепра и освобождать дополнительные населенные пункты. В частности, расположенные между Херсоном и Бериславом, непосредственно на западном берегу Днепра. Предполагают, что все правобережье Херсона освободят уже вскоре.

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