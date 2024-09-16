По словам экспертов, город Веселое стал эпицентром новой операции Сил обороны Украины. Началось наступление в четверг, 12 сентября. Украинские воины продвигаются, отбивая атаки плохо подготовленных вражеских бойцов.
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Продолжается украинская операция на Курщине
Расположены населенные пункты Новый Путь и Веселое в 30 километрах к западу от зоны в районе города Суджи, что ранее захватила Украина.
То, что сначала казалось коротким и поверхностным украинским нападением, превратилось в более серьезную угрозу для российского контроля над Курском,
– пишут в Forbes.
Аналитики уверяют, что украинские военные на бронированных грузовиках быстро продвинулись на несколько километров за селом Новый Путь в направлении Веселого.
Эксперты указывают, что российские силы вблизи Веселого насчитывают большое количество плохо подготовленных молодых призывников, которых призвали только на год службы.
Согласно официальной политике Кремля, они (российские призывники – 24 Канал) не должны были бы участвовать в боях,
– вспоминают СМИ.
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По мнению Forbes, в России существует большая зависимость от 18-летних призывников для начальной обороны в Курской области. И именно стало причиной быстрого успеха украинских сил.
К тому же – как отмечают специалисты – украинские воины в Курской области имеют вид хорошо подготовленных добровольцев, которых поддерживает техника.