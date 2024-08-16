Мировые СМИ пишут, что Владимир Путин пока отдает предпочтение наступлению своих войск в Донецкой области, а не обороне Курской области. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что противник, вероятно, хочет выйти на важные для него админграницы в Украине и только тогда перебрасывать войска на защиту Курщины.

Смотрите также Россияне быстро подняли белый флаг: ВСУ показали момент прорыва на Курщину

Россия усиливает наступление

Иван Ступак отметил, что оккупанты усиливают свое наступление в направлении Покровска, где Силам обороны, к сожалению, приходится отходить.

Что происходит вблизи Покровска: карта

Возможно, это было связано с Курской операцией, чтобы направлять туда все основные силы и ресурсы. И, вероятно, это влияет комплексно на то, что нашим военным приходится постепенно отступать. Это может быть расчетом Кремля,

– высказался экс-сотрудник СБУ.

Он предположил, что военное командование России пытается давить на востоке нашего государства, чтобы там разрушить украинскую оборону. Курскую область противник рассчитывает вернуть или без значительных усилий, или вследствие отдельных российских ударов по ВСУ.