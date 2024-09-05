Президент Зеленский дал интервью NBC News. В нем глава государства рассказал, в частности, об операции ВСУ в Курской области и ее основных причинах.

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"Нехватка дальнобойности заставила нас искать альтернативу"

Политик подчеркнул, что помощь от союзников поступает очень медленно. Поэтому Украина не имеет возможности тотально усилить свои бригады, чтобы они противостояли оккупантам.

Именно недостаток дальнобойности заставил нас думать. Думать нас каждую секунду, какая у нас есть альтернатива. И это привело к операции на Курщине. И кстати, успешной операции,

– сказал президент.

Он заметил, что переданное партнерами дальнобойное оружие было в маленькой комплектации. Дальнобойных ракет и снарядов очень не хватало.

В то же время разведки сообщали о намерениях России создать в приграничных областях Украины так называемую "буферную зону". Об этом открыто говорили Путин и его окружение.

У Киева было понимание, что оккупанты не планируют останавливаться. Они сделали прорыв на Харьковщине, где их удалось остановить. Однако они планировали повторить прорыв на Сумщине и Черниговщине. Там их остановить было бы гораздо сложнее. Для того, чтобы вытеснить вражеских солдат, нужно было бы иметь преимущество в живой силе и технике.

И тогда мы поняли, что нужно провести операцию, чтобы буферную зону делали не они у нас, а мы у них,

– заявил Зеленский.

Зеленский согласился, что это операция на Курщине была превентивным ударом. Она имела несколько сценариев. В случае успеха, были определены точки, куда ВСУ должны дойти. В случае, если операция происходила бы сложнее, был определен минимум, который надо достичь.

"Операция пошла успешно. Мы применили план "А", – подчеркнул политик. Он отметил, что все, что происходит сейчас на Курщине – это не импровизация. Это четкая операция. Более того, это часть операции. Есть различные действия, которые рассматриваются для того, чтобы ослабить давление России в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Запорожской областях.

Ответа от союзников не было

Комментируя реакцию Запада на операцию в Курской области, Зеленский сказал, что "все партнеры знали, что мы имели на это полное право". Украина защищалась. Более того, это партнеры делились с Киевом информацией о том, что Россия с севера может атаковать и забрать часть территорий, пойти на Сумы.

Зеленский объяснял партнерам, что нужно, чтобы оттеснить россиян. Президент привел в пример события в Черном море. Атаками своих морских дронов Украина показала союзникам, что можно давить на оккупантов. Партнеры увидели и дали дальнобойное оружие.

Впрочем, этот раз, когда угроза нависла над северными регионами Украины, ответа от союзников по использованию дальнобойного оружия по России не было. То разрешение, которое предоставили США, не давило на Россию.