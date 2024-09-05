Президент Зеленський дав інтерв'ю NBC News. У ньому глава держави розповів, зокрема, про операцію ЗСУ у Курській області та її основні причини.

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"Брак далекобійності змусив нас шукати альтернативу"

Політик підкреслив, що допомога від союзників надходить дуже повільно. Тому Україна не має можливості тотально посилити свої бригади, аби вони протистояли окупантам.

Саме брак далекобійності змусив нас думати. Думати нас кожну секунду, яка у нас є альтернатива. І це призвело до операції на Курщині. І до речі, успішної операції,

– сказав президент.

Він зауважив, що передана партнерами далекобійна зброя була у маленькій комплектації. Далекобійних ракет і снарядів дуже не вистачало.

Водночас розвідки повідомляли про наміри Росії створити у прикордонних областях України так звану "буферну зону". Про це відкрито говорили Путін і його оточення.

У Києва було розуміння, що окупанти не планують зупинятися. Вони зробили прорив на Харківщині, де їх вдалося зупинити. Однак вони планували повторити прорив на Сумщині і Чернігівщині. Там їх зупинити було б набагато складніше. Для того, аби витіснити ворожих солдатів, потрібна було б мати перевагу у живій силі і техніці.

І тоді ми зрозуміли, що потрібно провести операцію, аби буферну зону робили не вони у нас, а ми в них,

– заявив Зеленський.

Зеленський погодився, що це операція на Курщині була превентивним ударом. Вона мала кілька сценаріїв. У разі успіху, було визначено точки, куди ЗСУ мають дійти. У разі, якщо операція відбувалася б складніше, було визначено мінімум, який треба досягнути.

"Операція пішла успішно. Ми застосували план "А", – підкреслив політик. Він зауважив, що усе, що відбувається зараз на Курщині – це не імпровізація. Це чітка операція. Ба більше, це частина операції. Є різні дії, які розглядаються для того, аби послабити тиск Росії на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі.

Відповіді від союзників не було

Коментуючи реакцію Заходу на операцію у Курській області, Зеленський сказав, що "усі партнери знали, що ми мали на це повне право". Україна захищалася. Ба більше, це партнери ділилися з Києвом інформацією про те, що Росія з півночі може атакувати і забрати частину територій, піти на Суми.

Зеленський пояснював партнерам, що потрібно, аби відтіснити росіян. Президент навів у приклад події у Чорному морі. Атаками своїх морських дронів Україна показала союзникам, що можна тиснути на окупантів. Партнери побачили і дали далекобійну зброю.

Втім, цього разу, коли загроза нависла над північними регіонами України, відповіді від союзників щодо використання даелкобійної зброї по Росії не було. Той дозвіл, який надали США, не тиснув на Росію.