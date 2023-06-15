Королевскую подозревают в недостоверном декларировании. Об этом стало известно на сайте МВД Украины, информирует 24 Канал.

К теме НАБУ и САП взялись за Королевскую: в чем подозревают нардепа

Королевскую объявили в розыск

Как стало известно, национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Наталию Королевскую. Ее подозревают в недостоверном декларировании.

Дата исчезновения нардепа – 22 февраля 2023 года.



Королевская в розыске / Скриншот

В чем подозревают Королевскую

Украинские спецслужбы взялись за депутатку запрещенной партии ОПЗЖ Наталью Королевскую. НАБУ и САП сообщили ей о подозрении. Отмечают, что нардеп внесла ложные сведения в е-декларацию за 2020 год.

Так, депутатка не указала два земельных участка в Обуховском районе общей площадью 0,829 гектара и стоимостью более 2,5 миллиона гривен, а также жилые дома и земельный участок, расположенные в Московской области России, стоимостью почти 1,8 миллиона гривен.

Кстати, журналисты "Схем" в ноябре 2022 года обнаружили, что Королевская владеет земельным участком и домом в Подмосковье, которые не указывала в имущественных декларациях 16 лет – с тех пор, как попала в Верховную Раду.

В общей сложности сумма незадекларированных объектов недвижимого имущества составляет более 4 миллионов гривен, что превышает 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Напомним, что ранее сообщалось, что семья депутатки ОПЗЖ Королевской решила пересидеть войну в Соединенных Арабских Эмиратах. Королевская с семьей сейчас проживает в Дубае в Address Beach Resort. Так, 17 октября Королевскую с мужем заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Отмечалось, что супруги приобрели недвижимости более чем на 10 миллионов долларов.