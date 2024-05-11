Так, Мосейчук нарвалась на волну хейта после того, как вышла программа Тема с Мосейчук (от 2 мая). Выпуск получил название "Кто автор провала мобилизации?".

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Что заявила Мосейчук

На днях на своей странице в фейсбуке Наталья Мосейчук опубликовала текстовое обращение.

Я осознаю, насколько болезненной является тема мобилизации. Насколько по-человечески непросто мирному человеку начать жить войной и поставить под риск свою жизнь. "Авторы" заказной информационной кампании против меня прекрасно знают мои личные обстоятельства, поэтому упорно подталкивают меня к "разоблачению" и "каминг-ауту" в стиле "всенародного осуждения", обструкции и "сожжения идола" в огне,

– отметила журналистка.

Наталье Мосейчук пришлось ответить на "упреки" из-за выезда за границу ее старшего сына. По словам журналистки, ее сын сделал выбор, и она на него не может повлиять.

Заказные посты в Телеграме, тысячи комментариев, написанных под копирку: "как ты вывезла из страны своего 27-летнего сына?", "где прячешь сына-уклониста?". Я никогда не посягала на приватность людей и всегда придерживалась позиции, что семья – это личное. Но чтобы предупредить любые дальнейшие манипуляции и фейки вокруг меня и моей семьи, расскажу. Мой старший сын, 25-летний Антон, за три с половиной года до полномасштабного вторжения, в 2019-м, эмигрировал из Украины. Он получил право на бесплатное обучение в Германии, получил там второе высшее образование и сейчас работает над поступлением в аспирантуру. Это была и есть его позиция. Я не могла повлиять на нее тогда, не могу и сейчас. Антон – сам несет ответственность за свои действия. Я – за свои. Остальная моя семья в Украине,

– высказалась журналистка.

Что предшествовало

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук на днях попала в скандал. После выхода в эфир ее авторского проекта, в котором обсуждалась мобилизация в Украине, пользователи обвинили Мосейчук в лицемерии.

В частности, в сети начали распространять видео, где Мосейчук с адвокатом обсуждали вопрос, что означает незаконное пересечение границы. Так, адвокат отметил, что незаконным пересечением границы является тогда, когда лицо пыталось выехать за границу вне пунктов пропуска, а те, кто пересекал границу в пунктах пропуска, они пересекли законно.

Он отметил, что на сегодня ни в одном законе Украины нет запрета пересечения границы. Мосейчук отметила, что это "адвокатство дьявола". Так, на фоне их спора пользователи в сети заявили, что сама же Мосейчук скрывает от публики, что ее старший сын за границей и почему она ничего о нем не рассказывает.