Пользователи сети не растерялись. Украинцы мгновенно забросали страницу комментариями, отмечая, что речь идет не просто о Крыме, а о части Украины, хотя и временно оккупированной.

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National Geographic выложил фото "Ласточкиного гнезда"

Неоготический замок, построенный около 1900 года, расположен на скале над Черным морем в Ялте, Крым.

– говорится в подписи к фото.



National Geographic выложили фото из Крыма, не указав, что это Украина / Скриншот

Итак, на фотографии мы видим "Ласточкино гнездо". Это памятник архитектуры и истории, возвышающийся на 40-метровой скале Ай-Тодорского мыса в поселке городского типа Гаспра. Само здание напоминает средневековый рыцарский замок. "Ласточкино гнездо" – своеобразная изюминка Южного берега Крыма. Ее можно увидеть на многих листовках и сувенирной продукции.

Вернемся к самому важному. Фотографию сопровождают упоминанием, что сооружение расположено в Ялте, Крыму. Но этого недостаточно. Это подчеркивают пользователи сети в комментариях.

В National Geographic не написали, что Крым – Украина

Они начали писать гневные комментарии и спрашивать, чей Крым? Вот несколько реакций, оставленных под корреспонденцией:

"Ялта – Украина", – написал Богдан Логвиненко из Ukraїner, добавив песню Крыхитки "Ялта" в своем комментарии;

"Крым – это Украина. Если вы не говорите этого, вы помогаете российской оккупации";

"Нет такой страны "Крым", National Geographic, Крым – Украина. Ялта – Украина";

"Моя волшебная Украина. Ялта временно оккупирована Россией";

"Знаете ли вы о возможности редактировать? Отредактируйте этот пост";

"Крым – Украина. Если National Geographic не знает этого, у меня много вопросов к вашим знаниям географии";

"Знаем каждый камешек. Скоро вернемся! Ждите…";

"Скоро приедем в гости. Но первыми – ВСУ".

Обратим внимание, что сообщение появилось 27 сентября вечером. По состоянию на поздний вечер 28 сентября в National Geographic решили не добавлять упоминания об Украине. Поэтому призываем и вас присоединиться к этому импровизированному флешмобу и напомнить, что Крым – Украина.