Користувачі мережі не розгубилися. Українці миттєво закидали сторінку коментарями, наголошуючи на тому, що йдеться не просто про Крим, а частину України, хоч і тимчасово окуповану.

Читайте також Ми не будемо цензурувати, – Мангеттенський фестиваль виправдався за покази фільмів для росіян

National Geographic виклав фото "Ластівчиного гнізда"

Неоготичний замок, побудований близько 1900 року, розташований на скелі над Чорним морем в Ялті, Крим,

– йдеться у підписі до фото.



National Geographic виклали фото з Криму, не вказавши, що це Україна / Скриншот

Отже, на світлині ми бачимо "Ластівчине гніздо". Це пам'ятка архітектури й історії, яка височіє на 40-метровій скелі Ай-Тодорського мису у селищі міського типу Гаспра. Сама будівля нагадує середньовічний лицарський замок. "Ластівчине гніздо" – своєрідна родзинка Південного берегу Криму. Її можна побачити на багатьох листівках і сувенірній продукції.

Повернімося до найважливішого. Світлину супроводжують згадкою, що споруда розташована в Ялті, Криму. Але цього недостатньо. На цьому наголошують користувачі мережі в коментарях.

У National Geographic не написали, що Крим – Україна

Вони почали писати гнівні коментарі та запитувати, чий Крим? Ось кілька реакцій, залишених під дописом:

"Ялта – Україна", – написав Богдан Логвиненко з Ukraїner, додавши пісню Крихітки "Ялта" у своєму коментарі;

"Крим – це Україна. Якщо ви не кажете цього, ви допомагаєте російській окупації";

"Немає такої країни "Крим", National Geographic, Крим – Україна. Ялта – Україна";

"Моя чарівна Україна. Ялта тимчасово окупована Росією";

"Чи знаєте ви про можливість редагувати? Відредагуйте цей пост";

"Крим – Україна. Якщо National Geographic не знає цього, у мене багато питань до ваших знань географії";

"Знаємо кожний камінчик. Скоро повернемося! Чекайте…";

"Скоро приїдемо в гості. Але першими – ЗСУ".

Звернімо увагу, що допис з'явився 27 вересня ввечері. Станом на пізній вечір 28 вересня у National Geographic вирішили не додавати згадку про Україну. Тож, закликаємо і вас долучитися до цього імпровізованого флешмобу і нагадати, що Крим – Україна.