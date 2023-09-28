Користувачі мережі не розгубилися. Українці миттєво закидали сторінку коментарями, наголошуючи на тому, що йдеться не просто про Крим, а частину України, хоч і тимчасово окуповану.
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National Geographic виклав фото "Ластівчиного гнізда"
Неоготичний замок, побудований близько 1900 року, розташований на скелі над Чорним морем в Ялті, Крим,
– йдеться у підписі до фото.
National Geographic виклали фото з Криму, не вказавши, що це Україна / Скриншот
Отже, на світлині ми бачимо "Ластівчине гніздо". Це пам'ятка архітектури й історії, яка височіє на 40-метровій скелі Ай-Тодорського мису у селищі міського типу Гаспра. Сама будівля нагадує середньовічний лицарський замок. "Ластівчине гніздо" – своєрідна родзинка Південного берегу Криму. Її можна побачити на багатьох листівках і сувенірній продукції.
Повернімося до найважливішого. Світлину супроводжують згадкою, що споруда розташована в Ялті, Криму. Але цього недостатньо. На цьому наголошують користувачі мережі в коментарях.
У National Geographic не написали, що Крим – Україна
Вони почали писати гнівні коментарі та запитувати, чий Крим? Ось кілька реакцій, залишених під дописом:
- "Ялта – Україна", – написав Богдан Логвиненко з Ukraїner, додавши пісню Крихітки "Ялта" у своєму коментарі;
- "Крим – це Україна. Якщо ви не кажете цього, ви допомагаєте російській окупації";
- "Немає такої країни "Крим", National Geographic, Крим – Україна. Ялта – Україна";
- "Моя чарівна Україна. Ялта тимчасово окупована Росією";
- "Чи знаєте ви про можливість редагувати? Відредагуйте цей пост";
- "Крим – Україна. Якщо National Geographic не знає цього, у мене багато питань до ваших знань географії";
- "Знаємо кожний камінчик. Скоро повернемося! Чекайте…";
- "Скоро приїдемо в гості. Але першими – ЗСУ".
Звернімо увагу, що допис з'явився 27 вересня ввечері. Станом на пізній вечір 28 вересня у National Geographic вирішили не додавати згадку про Україну. Тож, закликаємо і вас долучитися до цього імпровізованого флешмобу і нагадати, що Крим – Україна.