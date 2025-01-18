Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Туск сделал важное заявление

По словам Туска, важно, чтобы все страны-члены НАТО серьезно относились к своим обязательствам. В частности, к выделению как минимум 2% от ВВП на оборону. Польша же является лидером среди европейских стран, тратя на оборону 4,7% от ВВП.

Есть что-то не только символическое, но и очень практическое, и это, пожалуй, лучший ответ, когда мы решили в Польше построить "Щит Восток", то есть эту инфраструктуру для защиты восточной границы Европы и восточной границы Польши с Россией, с Беларусью,

– сказал Дональд Туск.

По его мнению, именно европейские страны должны сделать все возможное, чтобы НАТО снова стало "эффективным пактом в предотвращении войны, в сдерживании даже самых сильных и агрессивных государств от поднятия руки на НАТО и его союзников".

Если бы мы, как НАТО, тратили столько денег на вооружение, если бы мы начали так тесно сотрудничать раньше над этими практическими возможностями НАТО, то сегодня не было бы спекуляций о том, достаточными ли будут наши гарантии, имеет ли Россия стратегическое или военное преимущество над нашими союзниками и над нами,

– добавил польский премьер.

Польский премьер отметил, что у стран Североатлантического альянса "чистые намерения" и они не собираются атаковать другие страны. Впрочем, он не хотел бы давать поводы для признания НАТО как недействительной организации.