По словам главы государства, речь идет о нескольких вещах, которые вполне возможны. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

Обратите внимание Генсек НАТО надеется, что развязанная Россией война не выйдет за пределы Украины

"Мы этого не получили"

Зеленский сказал, что сейчас Украина воюет, однако в дальнейшем после завершения войны это повторять никто не хочет.

НАТО должно защитить нас в конкретных вещах, которые зависят конкретно от НАТО. Но мы этого не получили,

– сказал президент.

Он отметил, что для Украины в сотрудничестве нужно не название организации, а гарантия безопасности. Речь идет о союзах с теми или иными государствами, которые смогут это обеспечить.

Общение Владимира Зеленского с иностранными СМИ: смотрите видео