Столтенберг указал, что за последние несколько лет количество союзников, тратящих 2% ВВП на оборону увеличилось вдвое. В частности, особое внимание страны-члены НАТО уделяют противовоздушной обороне.

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НАТО инвестировали в ПВО

Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО составляет 50% военной мощи мира. Он указал, что Североатлантический альянс имеет много возможностей – в частности, он имеет США, что является сильнейшей военной державой. Также партнеры утвердили новые расходы на оборону.

Мы стали более амбициозными, потому что живем в более опасном мире. Итак, необходимо инвестировать больше, чтобы соответствовать требованиям, которые вытекают из новых расходов на оборону. Это также учитывает больше инвестиций в противовоздушную оборону,

– указал генсек.

По словам Столтенберга, союзники согласились приобрести или поставить на вооружение еще 700 истребителей пятого поколения, что являются мощными средствами защиты неба. Союзники наращивают закупают и производят больше ПВО. Например, Германия и Соединенные Штаты согласились построить новый завод по производству ракет Patriot.

Сейчас среди членов НАТО есть 18 стран, которые тратят 2% ВВП на оборону. Йенс Столтенберг ожидает, что их число будет расти.

НАТО рассматривало возможность закрыть небо