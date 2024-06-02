Столтенберг вказав, що за останні кілька років кількість союзників, що витрачають 2% ВВП на оборону збільшилося вдвічі. Зокрема, особливу увагу країни-члени НАТО приділяють протиповітряній обороні.
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НАТО інвестували в ППО
Єнс Столтенберг нагадав, що НАТО становить 50% військової могутності світу. Він вказав, що Північноатлантичний альянс має багато можливостей – зокрема, він має США, що є найсильнішою військовою державою. Також партнери затвердили нові витрати на оборону.
Ми стали амбіційнішими, бо живемо в більш небезпечному світі. Отже, необхідно інвестувати більше, щоб відповідати вимогам, які випливають із нових витрат на оборону. Це також враховує більше інвестицій у протиповітряну оборону,
– вказав генсек.
За словами Столтенберга, союзники погодилися придбати або поставити на озброєння ще 700 винищувачів п’ятого покоління, що є потужними засобами захисту неба. Союзники нарощують закуповують та виробляють більше ППО. Наприклад, Німеччина та Сполучені Штати погодилися збудувати новий завод із виробництва ракет Patriot.
Наразі серед членів НАТО є 18 країн, які витрачають 2% ВВП на оборону. Єнс Столтенберг очікує, що їх число буде зростати.
НАТО розглядало можливість закрити небо
- Країни-члени НАТО обговорюють можливість взяти контроль над захистом неба на частині території України. Йдеться про західні області нашої держави.
- За даними Bild, за розширення допомоги, включно з захистом неба на Заході України, виступають такі країни, як Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти ж висловилися США та Німеччина.
- Проте остаточного рішення щодо питання немає. Переговори щодо цього, та деяких інших питань тривають – хоч і неофіційно. Наприклад, в Альянсі обговорюють навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України.
- Також зазначається, що Велика Британія, Канада та Естонія готові в майбутньому доставляти зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Нині у кількох західних країнах розробляється концепція "передової логістики".