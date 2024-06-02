Столтенберг вказав, що за останні кілька років кількість союзників, що витрачають 2% ВВП на оборону збільшилося вдвічі. Зокрема, особливу увагу країни-члени НАТО приділяють протиповітряній обороні.

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НАТО інвестували в ППО

Єнс Столтенберг нагадав, що НАТО становить 50% військової могутності світу. Він вказав, що Північноатлантичний альянс має багато можливостей – зокрема, він має США, що є найсильнішою військовою державою. Також партнери затвердили нові витрати на оборону.

Ми стали амбіційнішими, бо живемо в більш небезпечному світі. Отже, необхідно інвестувати більше, щоб відповідати вимогам, які випливають із нових витрат на оборону. Це також враховує більше інвестицій у протиповітряну оборону,

– вказав генсек.

За словами Столтенберга, союзники погодилися придбати або поставити на озброєння ще 700 винищувачів п’ятого покоління, що є потужними засобами захисту неба. Союзники нарощують закуповують та виробляють більше ППО. Наприклад, Німеччина та Сполучені Штати погодилися збудувати новий завод із виробництва ракет Patriot.

Наразі серед членів НАТО є 18 країн, які витрачають 2% ВВП на оборону. Єнс Столтенберг очікує, що їх число буде зростати.

НАТО розглядало можливість закрити небо