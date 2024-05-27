Журналісти німецької газети Bild, з посиланням на власні джерела, підкреслили, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України. Однак є і противники такого потенційного рішення НАТО.

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У НАТО обговорюють можливість прикрити небо над Заходом України

За даними німецьких журналістів, за розширення допомоги, включно з захистом неба на Заході України, виступають такі країни, як Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти ж висловилися США і Німеччина.

У виданні підкреслили, що остаточних рішень щодо цього питання поки що немає. Але йдуть переговори відразу про кілька сфер. Хоча офіційно ні НАТО, ні країни-члени Альянсу окремо про ніякі перемовини поки що не повідомляли.

Однією з таких сфер є навчання. Журналісти підкреслили, що в Альянсі обговорюють навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України.

Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання чи краще послати кілька інструкторів до Західної України, не слід скидати з рахунків. Розумніше та економніше відправляти інструкторів в Україну,

– сказав BILD ексглава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланґе.

Іншим питанням є логістика. За даними німецької газети, низка країн НАТО, у тому числі Велика Британія, Канада та Естонія, готова в майбутньому доставляти зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Нині у кількох західних країнах розробляється концепція "передової логістики".

Також партнери обговорювали й питання протиповітряної оборони для нашої держави. Зокрема, порушувалося питання щодо захисту повітряного простору Заходу України зенітними комплексами НАТО. Ініціатором "розширеної ППО" виступає Польща, але остаточного рішення, як зазначили журналісти, поки що немає.