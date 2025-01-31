Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Handelsblatt. Предыстория предложения заключается в том, что Трамп базирует свой интерес к крупнейшему острову в мире прежде всего на американских интересах безопасности.

Читайте также Жители Гренландии дали отпор Трампу: что показали опросы по идее присоединения к США

Что НАТО хочет предложить Дональду Трампу

По мнению военного альянса, интересам безопасности США могло бы соответствовать значительно более сильное присутствие НАТО в регионе. К тому же американцы также могли участвовать в увеличении присутствия.

Отмечается, что Гренландия является стратегически интересной из-за богатства сырьевых ресурсов и как база для военного контроля над Арктикой. Кроме того, из-за усиления климатических изменений судоходные маршруты становятся более доступными, в частности летом.

По данным источников в альянсе, эта инициатива сейчас является предметом неформальных переговоров. Основой для увеличения присутствия могут стать новые оборонные планы, принятые еще в 2023 году. Эти засекреченные документы предусматривают повышение возможностей сдерживания и обороны на крайнем севере.

Стоит отметить, что США уже эксплуатируют космическую базу Питуффик в Гренландии на основе соглашений с Данией. Эта база поддерживает, среди прочего, системы предупреждения о ракетной атаке, а также миссии противоракетной обороны и космического наблюдения. Кроме того, также присутствуют датские вооруженные силы – в основном через Арктическое командование в Нууке.

По словам дипломатов, удастся ли реализовать планы по предложению Трампу, будет зависеть, среди прочего, от того, действительно ли республиканец в первую очередь обеспокоен интересами безопасности Америки в регионе,

– говорится в материале.

Если же запасы сырья также играют определенную роль, то инициатива может быть обречена на провал.

Напомним, днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп серьезно настроен приобрести Гренландию, поскольку это вопрос национальных интересов США. Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Арктике – не шутка.