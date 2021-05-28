Об этом заявило издание ZN.UA со ссылкой на источники в Кабинете Министров Украины.

Важно Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться во вступление Украины в НАТО

Пока неизвестно, какой бы была тема разговора заседания Совета России – НАТО. Отметим, что саммит Альянса должен состояться 14 июня.

Добавим, что Россия до 2014 года сотрудничала с Альянсом в нескольких секторах. Среди них: борьба с терроризмом, военное сотрудничество и сотрудничество по Афганистану. Однако после вооруженной агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма НАТО прекратил сотрудничество.

Реакция Украины

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в том, что Альянс не может найти формат участия Украины в саммите Альянса. Также он возмутился тем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий России против Украины.

Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство, примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе. Но, если честно, мы абсолютно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий России против Украины в Черноморском регионе,

– отметил Кулеба.

Министр иностранных дел также выразил сожаление, что данные Украине обещания о членстве пылятся 13 лет.

Обратите внимание! Недавно министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить План действий по членству в НАТО в 2021 году. Он подчеркнул, что важно вместе противостоять угрозам, в частности, агрессии России. По словам Дениса Шмыгаля, лучшим вариантом было бы, если бы Украина вступила в НАТО вместе с Грузией.