Консультации созвали по статье 4 НАТО. Она предполагает обсуждение странами-членами, когда кому-то из партнеров угрожает опасность.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Распространенная агрессия России представляет угрозу всему миру и всем странам НАТО. Необходимо начать консультации НАТО по укреплению безопасности союзников для осуществления дополнительных мер обороны союзников,

– говорится в заявлении правительства Эстонии.

Напомним, ранее президент США Джо Байден распорядился отправить своих военных в страны Балтии. Так Вашингтон ответил Москве на свои войска в Беларуси.