Консультації скликали за статтею 4 НАТО. Вона передбачає обговорення країн-членів, коли комусь з партнерів загрожує небезпека.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Поширена агресія Росії є загрозою для всього світу та для всіх країн НАТО. Необхідно розпочати консультації НАТО щодо зміцнення безпеки союзників для впровадження додаткових заходів оборони союзників,

– мовиться у заяві уряду Естонії.

Зауважимо, раніше президент США Джо Байден розпорядився відправити своїх військових у країни Балтії. Так Вашингтон відповів Москві на її війська у Білорусі.