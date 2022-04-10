Украине не поставляют много современного вооружения именно потому, что наши военные не тренировались его использовать. Но государства восточного фланга НАТО могут остаться без советского оружия.

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Что известно о тренировках

Некоторые союзники могут начать тренировать украинские войска за пределами страны. В таком случае, наше государство сможет поддерживать и использовать более сложное оружие.

СМИ сообщают, ссылаясь на источники в НАТО, что цель этого помочь Украине постепенно перейти к стандартам Альянса.

Тем временем, страны НАТО поставляют другие виды оружия в Украину, чтобы помочь ей защитить территорию на Востоке от российского нападения.

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