Україні не постачають багато сучасного озброєння саме через те, що наші військові не тренувалися його використовувати. Але держви східного флангу НАТО можуть залишитись без радянької зброї.
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Що відомо про тренування
Деякі союзники можуть почати тренувати українські війська за межами країни. У такому випадку наша держава зможе підтримувати та використовувати більш складну зброю.
ЗМІ повідомляють, посилаючись на джерела в НАТО, що метою цього є допомогти Україні поступово перейти до стандартів Альянсу.
Тим часом країни НАТО поставляють інші види зброї в Україну, щоб допомогти їй захистити територію на Сході від російського нападу.
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