ВСУ придерживается стратегии, заключающейся в изнурении противника. Украина использует преимущество в западном оружии и сопротивлении населения на оккупированных территориях. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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Действуют точно, эффективно и креативно

Известно, что захватчики имеют очень большое количество артиллерийских боеприпасов, поэтому они могут использовать их бездумно. У ВСУ нет такой возможности, но это позволяет более обдуманно подходить к ведению боевых действий . "Удары должны быть точными, высокоэффективными и преследовать четкие конкретные цели", – сказал Мусиенко.

Нужно понимать, что у россиян стоит задача истреблять все живое – им безразлично мирных людей и гражданские объекты. В то же время украинские войска действуют намного грамотнее, более объективно и креативно.

Должны подлежать уничтожению военные цели, которые несут угрозу с военной точки зрения. Уничтожение ближнего и дальнего тыла имеет постепенные сокрушительные последствия для агрессора и создает правильные условия для вытеснения российских войск с оккупированных территорий для нас.

– объяснил военный эксперт.

Украина продемонстрировала миру свою силу

Наша страна, подчеркнул Мусиенко, продемонстрировала свою силу по всему миру. "Но она не демонстрируется как агрессивная, то, что делает россия, а демонстрируется в усилиях по защите и деоккупации украинской земли. Того, что принадлежит украинскому народу", – отметил он.

Кроме того, "хлопок" в Крыму оказывает серьезное психологическое давление на оккупантов. Лукашенко даже попросил путина опрокинуть дополнительные средства ПВО. Более того, регулярные удары по полуострову наносят серьезные репутационные потери для России.

НАТО может применять статью 5

По словам Мусиенко, достаточно показательно, что сегодня западные издания поднимают вопрос о том, при каких условиях НАТО может применить статью 5 и стать в защиту Украины, а затем и всего свободного демократического мира. Раньше об этом речь не шла – была лишь "глубокая обеспокоенность". Сейчас мы видим более решительные действия.

Это заслуга ВСУ, демонстрирующая, что враг против нас воюет действительно мощный, но как говорится в народе: "Не такой страшный черт каким его рисуют". Украинские защитники придают уверенности и украинскому народу, и западным партнерам,

– заметил он.

путина не видно

Примечательно, что в последнее время пути на публике не появляются. Регулярный "хлопок" в Крыму, считает Мусиенко, вызвал достаточно глубокий шок у кремлевского руководства.

"Переоценить это невозможно. Это создает дополнительные предпосылки, чтобы Украина получала все больше преимуществ на поле боя, а также психологически - это достаточно важно в любой войне. Вера и мотивация имеет не менее важное значение, чем оружие и боевая подготовка", - подытожил. Мусиенко.

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