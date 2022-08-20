Благодаря правильно выбранной стратегии ВСУ враг понемногу теряет силу. Однако нужно время, чтобы окончательно выбить оккупантов из наших территорий. Об этом на стриме, транслировавшем 24 канал, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Не пропустите Заложники своего "величия", – советник Монастырского о бессмысленной тактике оккупантов

ВСУ на правильном пути

Сегодня ВСУ избрали стратегию истощения, обескровливания и истощения врага. Уничтожаются составы, командные пункты, логистическое обеспечение, создаются невыносимые условия пребывания, максимально стимулирующие врага отступать и фактически убегать,

– объяснил Мусиенко.

Даже если этого не произойдет, добавляет он, упадок сил российских войск значительно упростит задачу украинским военным подразделениям и нашим защитникам относительно боев с оккупантами и их вытеснения.

"Одно дело, когда подразделения имеют обеспечение, подвозятся боеприпасы, они мотивированы. Другое дело – когда все наоборот", – подчеркнул военный эксперт.

Постепенно стратегия воплощается в жизнь

"Конечно, что нужно время. Когда есть естественное желание как можно скорее получить приятные новости об освобождении Юга – Херсона, Мелитополя, Бердянска, и Востока, мы постоянно в ожидании. Но постепенно эта стратегия воплощается в жизнь", – подчеркнул он.

Важно понимать, что для продвижения нужно подготовиться. Именно поэтому ВСУ наносят удары по вражеским складам с боеприпасами и разрушают логистические артерии, оккупанты не могли подвозить оружие и опрокидывать силы. Тогда ВСУ будут иметь преимущество, смогут эффективно контрнаступать и обязательно освободят нашу родную землю.

Крымский "хлопок" делает свое дело

Во временно оккупированном Крыму регулярно расцветает "хлопок". Он уничтожает боеприпасы для реактивной артиллерии, самолеты черноморского флота россии и т.д.

Это не только военная цель, это еще и безумное давление на деморализацию противника. Когда враг видит, что срывается логистика, вовремя не поступает подкрепление, они лишены возможности его получить. Вроде бы оружие есть, но противодействовать HIMARS они не могут,

– убежден Мусиенко.

Как только Антоновский мост или мост через Каховскую ГЭС начинают восстанавливать – сразу наносится по ним удар. Это относится и к другим объектам.

Важная системность

Так, несколько недель назад уничтожали такие радиолокационные системы как "Подлит" под Лазурным Херсонской области. Сегодня появилась информация об уничтожении современного радиолокационного комплекса "Зоопарк", позволяющего корректировать огонь.

"Это говорит о системности явлений. российские войска ослепляются из-за того, что уничтожаются системы ПВО. Количество вылетов украинской авиации парами существенно возросло. Количество целей, по которым можно наносить удары с воздуха тоже существенно возросло", – подчеркнул военный эксперт.

Полный стрим с Александром Мусиенко: смотрите видео