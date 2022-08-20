Завдяки правильно обраній стратегії ЗСУ ворог потрохи втрачає сили. Однак потрібен час, аби остаточно вибити окупантів з наших територій. Про це на стрімі, який транслював 24 канал, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

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ЗСУ на правильному шляху

Сьогодні ЗСУ обрали стратегію знесилення, знекровлення та виснаження ворога. Знищуються склади, командні пункти, логістичне забезпечення, створюються нестерпні умови перебування, які максимально стимулюють ворога відступати та фактично тікати,

– пояснив Мусієнко.

Навіть якщо цього не відбудеться, додає він, знесилення російських військ значно спростить завдання українським військовим підрозділам та нашим оборонцям щодо боїв з окупантами та їхнього витіснення.

"Одна справа, коли підрозділи мають забезпечення, підвозяться боєприпаси, вони мотивовані. Інша справа – коли усе навпаки", – наголосив військовий експерт.

Поступово стратегія втілюється в життя

"Звичайно, що потрібен час. Коли є природне бажання якомога швидше отримати приємні новини про звільнення Півдня – Херсона, Мелітополя, Бердянська, та й Сходу, ми постійно в очікуванні. Але поступово ця стратегія втілюється в життя", – наголосив він.

Важливо розуміти, що для просування потрібно підготуватися. Саме тому ЗСУ завдають ударів по ворожих складах з боєприпасами та руйнують логістичні артерії, би окупанти не могли підвозити зброю та перекидати сили. Тоді ЗСУ матимуть перевагу, зможуть ефективно контрнаступати та обов'язково звільнять нашу рідну землю.

Кримська "бавовна" робить свою справу

У тимчасово окупованому Криму регулярно розцвітає "бавовна". Вона знищує боєприпаси для реактивної артилерії, літаки чорноморського флоту росії тощо.

Це не лише військова мета, це ще й шалений тиск на деморалізацію противника. Коли ворог бачить, що зривається логістика, вчасно не надходить підкріплення, вони позбавлені можливості його отримати. Начебто зброя є, але протидіяти HIMARS вони не можуть,

– переконаний Мусієнко.

Як тільки Антонівський міст або міст через Каховську ГЕС починають відновлювати – по них одразу наноситься удар. Це стосується й інших об'єктів.

Важлива системність

Так, кілька тижнів тому знищували такі радіолокаційні системи як "Підліт" під Лазурним на Херсонщині. Сьогодні з'явилася інформація про знищення сучасного радіолокаційного комплексу "Зоопарк", що дає можливість корегувати вогонь.

"Це говорить про системність явищ. російські війська осліплюються через те, що знищуються системи ППО. Кількість вильотів української авіації парами істотно зросла. Кількість цілей, по яких можна завдавати ударів з повітря теж істотно зросла", – підкреслив військовий експерт.

Повний стрім з Олександром Мусієнком: дивіться відео