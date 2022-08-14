Підтримка партнерів – один із визначальних факторів у майбутній перемозі України над росіянами. Нарощення озброєння та оволодіння ЗСУ сучасною зброєю вже створили російським окупантам дуже багато проблем.

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Зміна стратегії наближає ЗСУ до успіху

Видання The New York Times вважає, що західна зброя у руках ЗСУ здатна переламати хід війни. Навесні та влітку російські окупанти завдяки просто шаленій вогневій перевазі могли просуватися. Вже зараз завдяки підтримці ЗСУ вдалося сповільнити наступ окупантів та завдавати їм дуже потужних ударів.

Зокрема, видання відзначило дуже влучні удари наших героїв по складах та командних пунктах росіян в тилу. Це змусило росіян перебудуватися, що дало ЗСУ час на прийняття стратегічно важливих рішень. Зокрема, вогневий контроль мостів біля Херсона – одне з них, адже тисячі окупантів можуть опинитися в ізоляції.

The New York Times наголошує на тому, якими гнучкими та ефективними є ЗСУ на фоні переваги ворога у вогневій потужності та живій силі. Подекуди ворогу все ще вдається просування, але кілька сотень метрів обходяться йому вкрай великою ціною. Як повідомило джерело видання, українські воїни роблять умови для росіян такими важкими, щоб ті почали відступати ще до початку контрнаступу.

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