Президент отметил, что уже не знает, кого НАТО сможет защитить, сообщает 24 канал. Более того, способны ли они защитить даже свои страны – государства-члены объединения.

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Президент подчеркнул, что НАТО уже не сможет искупить свою вину другими вещами. "От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови", – отметил Зеленский.

По его словам, кровь украинцев пролита не только за Украину. "За нашу общую Европу, свободу и будущее", – объяснил президент.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео