Президент зауважив, що вже не знає, кого НАТО зможе захистити, інформує 24 канал. Ба більше, чи здатні вже вони захистити навіть свої країни – держави-члени об'єднання.

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Президент підкреслив, що НАТО вже не зможе спокутати свою вину іншими речами. "Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові", – відзначив Зеленський.

За його словами, кров українців пролита не лише за Україну. "За нашу спільну Європу, свободу та майбутнє", – пояснив президент.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

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