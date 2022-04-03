Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспокоенности действиями агрессора недостаточно, поскольку они его не останавливают. Именно так случилось с Украиной и может случиться с Литвой, Латвией и Эстонией.

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Нужны серьезные гарантии безопасности

Президент подчеркнул, что сейчас для достижения мира нужны серьезные гарантии безопасности. Не бумажка, как Будапештский меморандум, а серьезное международное соглашение, которое будет предусматривать конкретные шаги по реагированию на те или иные действия. То есть договор должен предоставлять юридические гарантии, описывать вооруженный и человеческий факторы, предусматривать санкции и превентивные меры по предотвращению конфликтов.

Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получила таких гарантий ни от одной страны. Однако это важно, равно как и сам механизм их реализации.

Для нас также важно, каким будет круг стран, которые будут предоставлять гарантии безопасности, и как конкретно это будет обеспечиваться, и как это будет работать в реальности, потому что даже страны НАТО не полностью понимают, что произойдет, если Россия нападет на страны НАТО, на страны Балтии, прекрасные страны. Они наши друзья. Но они боятся. Они не уверены, что завтра мир защитит их от России, если что-то произойдет,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, по мнению России не все государства заслуживают суверенитет.

Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантами безопасности для Украины могут стать и 5 стран, и 3, если они смогут гарантировать оборону Украины. Лишь после этого возможны переговоры с Россией.

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