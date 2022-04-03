Свои ожидания об ответственности за эти преступления президент озвучил иностранным журналистам 3 апреля. При этом президент подчеркнул, что Россия действительно занимается геноцидом нашего народа.

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"Верим в справедливость"

Глава нашего государства акцентировал внимание на том, что выбор наказания должен базироваться на справедливости. Мол, он должен быть таким, как это решит цивилизованный мир.

Мы верим в справедливость, в справедливость западного мира, и потому речь идет не только о лидере России. Я считаю, что все военные командиры, все, кто отдавал указания и приказы, должны быть наказаны должным образом,

– сказал президент.

Он также добавил, что считает недостаточным обычное заключение за эти преступления против человечности. Однако все же считает необходимым выбирать его "по закону и тому, что они сделали".

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