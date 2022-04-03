Свої очікування щодо відповідальності за ці злочини, президент озвучив іноземним журналістам 3 квітня. При цьому президент наголосив, що Росія справді займається геноцидом нашого народу.

Напередодні Експрокурорка трибуналу ООН закликала видати ордер на арешт Путіна

"Віримо у справедливість"

Глава нашої Держави акцентував на тому, що вибір покарання має базуватися на справедливості. Мовляв, він має бути таким, як це вирішить цивілізований світ.

Ми віримо в справедливість, у справедливість західного світу, і тому мова йде не тільки про лідера Росії. Я вважаю, що всі військові командири, всі, хто віддавав вказівки й накази, повинні бути покарані належним чином,

– сказав президент.

Він також додав, що вважає недостатнім звичайне ув'язнення за ці злочини проти людяності. Проте все ж вважає необхідним обирати його "згідно із законом і тим, що вони зробили".

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