Стало очевидно, что США и НАТО всерьез воспринимают угрозу исходящую от Кремля, но совсем ни во что не ставят ультиматумы Владимира Путина. Напомню, одно из требований, которые он им "выкатил" ранее – это сворачивание военной деятельности Североатлантического альянса в Восточной Европе.

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Конфликт может быть расширен

В НАТО внимательно это требование прочитали и решили привести в полную боевую готовность свое элитное подразделение сил быстрого реагирования численностью в 40 тысяч солдат. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

В НАТО заявляют, что такая подготовка войск необходима для защиты не только Украины, но и Польши и стран Балтии. Ведь вероятный конфликт может быть расширен.

Это значит, что в случае войны минимум 40 тысяч солдат и их вооружение в кратчайшие сроки будут переброшены в зону конфликта. Это делается, чтобы у остальных сил НАТО было время на сборы и переброску.

Здесь важно отметить, что такой шаг стал даже более жестким, чем ожидалось. Ведь накануне командующий силами НАТО Тод Уолтерс предлагал перебросить в Румынию и Болгарию всего пару тысяч дополнительных военных. В результате мы видим даже более решительный шаг.

Белый дом пошел на опережение



Уолтерс предлагал перебросить в Румынию и Болгарию всего пару тысяч военных / Фото EUCOM.mil

Но и это еще не всё. Помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что США намерены обсудить с партнерами по НАТО усиление восточного фланга уже сейчас. А это страны Балтии, Польша, Румыния и Болгария.

Хотя, напомню, ранее Вашингтон допускал такую вероятность только в случае вторжения России в Украину. Похоже, Белый дом решил пойти на опережение.

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Усиление обороноспособности Украины

Но не думайте, что США заботятся только о восточном фланге НАТО. На сегодня в проекте их бюджета уже заложили 756 миллионов долларов помощи Украины, из которых 400 миллионов направят именно на усиление обороноспособности.

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Также советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом разрабатывает расширенный пакет военной помощи Украине. Очевидно, что шантаж Путина не сработал, но всё же и диалог с Кремлем на Западе не отбрасывают. Вот только с одним "но".

Сначала оборона, потом диалог

В той же статье Die Welt приводится цитата высокопоставленного представителя НАТО, который утверждает, что политика Альянса в отношении России теперь звучит так – сначала оборона, потом диалог. К слову, диалог может состояться уже в начале 2022 года.

На нем планируется обсуждение взаимных претензий НАТО и России. Первым об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Позже это же подтвердили и в Госдепе США.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы начать диалог, чтобы понять – есть ли шансы решить конфликт дипломатическим путем, или же даже не стоит тратить на это время. Но он тут же уверил – часть требований Кремля уже обречены на провал.

Без Украины никакие вопросы обсуждаться не будут

В этом заявлении есть тревожный сигнал о том, что дипломатия может и не сработать, ведь в Госдепе уже заявили, что в ближайшее время никаких новых переговоров между Путиным и Байденом не предвидится, ведь сначала Россия должна пойти на деэскалацию.



Новых переговоров между Путиным и Байденом пока не предвидится / Фото Getty Images

К тому же в НАТО четко заявили, что без координации с европейскими странами, в том числе и Украиной, никакие вопросы европейской безопасности обсуждаться с Россией не будут. Именно это Кремль бесит больше всего.

Там требуют, чтобы Украину не подключали к переговорам, мол, это их зона влияния и они должны решать судьбу нашей страны. Но, к счастью, Йенс Столтенберг оказался непреклонен.

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Кремль готов к большой войне

Здесь и кроется вся проблема будущих переговоров – НАТО не хотят позволять России диктовать условия другим странам вступать им в какие-либо Альянсы, или нет. А вот Кремль наоборот ставит это условие краеугольным камнем переговоров.

Накануне целый ряд российских чиновников не раз повторял о том, что Кремль готов к большой войне, если Запад переступит эту красную линию.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, на границе с Украиной уже около 120 тысяч российских солдат и передвижение войск продолжается. А значит от идеи нападения на Украину Кремль окончательно не отказался.

К тому же, уже даже высшие кремлевские чины озвучивают явную пропаганду, которая должна оправдать будущие военные провокации.

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Бред из уст Шойгу поразил Пентагон

Напомню, министр обороны России Сергей Шойгу на полном серьезе заявил, что США отправили на Донбасс 120 наемников, которые прихватили с собой цистерну с химикатами. По логике Кремля, химикаты используют как оружие против населения оккупированных территорий Донбасса.



На бред Шойгу ответили, что это полная ложь / Фото Getty Images

В МИД Украины уже заявили о том, что это очередной пропагандистский вброс Кремля для банального прикрытия своих же преступлений. Кроме того, абсурдность такого бреда из уст Шойгу поразила даже Пентагон, там отметили, что это полнейшая ложь.

В Госдепе же заявили, что таким образом Кремль пытается переложить ответственность за войну на Донбассе с себя на Украину и США, а потому призвали россиян сменить тон.

Почему НАТО усиливает свои рубежи

Но похоже это только раззадорило кремлевских политиков, и они пошли в еще больший разнос. Глава МИД России Сергей Лавров 22 декабря сообщил, что именно Украина хочет устроить бойню на Донбассе, а потому Россия готова военным путем ответить на будущие вероятные провокации.



Лавров сказал, что это Украина хочет войны / Фото Getty Images

На сегодняшний день можно констатировать – Запад готов к переговорам с Россией. Но есть ряд вопросов относительно Украины по которым Кремль точно не получит никаких уступок, а потому НАТО все же идет на усиление своих рубежей, опасаясь эскалации.