В Литве считают, что требования Кремля в НАТО и США должны быть отвергнуты. Об этом заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

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Ожиданий касательно переговоров нет

Арвидас Анушаускас заявил, что требования, предъявляемые Кремлем к НАТО и США, противоречат международному праву. Кроме того, Министр обороны Литвы убежден, что даже выполнение этих требований не обеспечит стабильности в Восточной Европе.

Литовский министр убежден, что от переговоров США и России по "гарантиям безопасности" не будет результатов. Поэтому ожиданий у Анушаускаса по отношению к ним нет.

Требования Кремля министр обороны Литвы назвал ультимативными и призвал Запад отклонить их.

Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, поскольку обозначенные Западом красные линии были не раз Кремлем нарушены,

– заявил Анушаускас.

Что известно о "гарантиях безопасности" Кремля

Еще во время переговоров с президентом США Джо Байденом 7 декабря 2021 года глава Кремля Владимир Путин потребовал "гарантий безопасности" для России.

Уже через 10 дней в МИДе России опубликовали документ с "гарантиями безопасности". В Кремле заявили, что намерены обсуждать их с США.

Среди требований, выдвинутых Россией – нерасширение НАТО на территории Восточной Европы и запрет Украины вступать в Альянс.

В российских СМИ заявили, что переговоры России и НАТО по "гарантиям безопасности" могут состояться в Швейцарии.

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