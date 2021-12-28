У Литві вважають, що вимоги Кремля у НАТО та США повинні відкинути. Про це заявив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.

Цікаво Лавров назвав дату переговорів Росії та США щодо "гарантій безпеки"

Очікувань щодо переговорів немає

Арвідас Анушаускас заявив, що вимоги, які висунув Кремль до НАТО і США суперечать міжнародному праву. Крім того, міністр оборони Литви переконаний, що навіть виконання цих вимог не забезпечить стабільності у Східній Європі.

Литовський міністр переконаний, що від переговорів США і Росії щодо "гарантій безпеки" не буде результатів. Тому очікувань в Анушаускаса щодо них немає.

Вимоги Кремля міністр оборони Литви назвав ультимативними та закликав захід відхилити їх. Щобільше, Анушаускас запропонував висунути зустрічні вимоги.

Ультимативні вимоги Росії повинні бути відкинуті і висунуті свої вимоги, оскільки позначені заходом червоні лінії були не раз Кремлем порушені,

– заявив Анушаускас.

Що відомо про "гарантії безпеки" Кремля

Ще під час переговорів з президентом США Джо Байденом 7 грудня 2021 року очільник Кремля Володимир Путін вимагав "гарантій безпеки" для Росії.

Уже через 10 днів у МЗС Росії опублікували документ з "гарантіями безпеки". У Кремлі заявили, що мають намір обговорювати їх з США.

Серед вимог, які висунула Росія – нерозширення НАТО на території Східної Європи та заборона Україні вступати до Альянсу.

У російських ЗМІ заявили, що переговори Росії та НАТО щодо "гарантій безпеки" можуть відбутися у Швейцарії.

До теми пропонуємо сюжет про реакцію Вашингтона на "гарантії безпеки" Кремля: дивіться відео