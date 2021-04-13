Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс никогда не признает незаконную оккупацию Крыма. По его словам, поддержка НАТО украинскому суверенитету и территориальной целостности – непоколебима.

Генеральный секретарь Альянса призвал Россию немедленно вывести свои войска с территории нашего государства. Об этом он сообщил во время совместного с главой МИД Дмитрием Кулебой брифинга 13 апреля.

Читайте также Если бы Украина была в НАТО, этого бы не произошло, – Столтенберг об оккупации Крыма Россией

Мы никогда не признаем российскую незаконную аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на Востоке Украины и вывести свои войска с украинской территории. НАТО стоит рядом с Украиной, союзники продолжают оказывать практическую помощь для того, чтобы Украина могла действительно заботиться о своей безопасности,

– сказал Йенс Столтенберг.

Генсек отметил, что они обеспокоены наращиванием российских сил у украинских границ. И подчеркнул, что страна-агрессор должна прекратить стягивать свои войска, прекратить провокации и немедленно уменьшить напряжение.

Он также добавил, что НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины и решения, принятые на Бухарестском саммите, но подчеркнул, что приблизиться к Альянсу нам помогут реформы.

Обратите внимание! Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели официальный разговор. Во время него они затронули тему российского обострения на временно оккупированном Донбассе.

Оккупация Крыма Россией: коротко