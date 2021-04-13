НАТО никогда не признает незаконную оккупацию Крыма, – Столтенберг
Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс никогда не признает незаконную оккупацию Крыма. По его словам, поддержка НАТО украинскому суверенитету и территориальной целостности – непоколебима.
Источник:24 канал
Генеральный секретарь Альянса призвал Россию немедленно вывести свои войска с территории нашего государства. Об этом он сообщил во время совместного с главой МИД Дмитрием Кулебой брифинга 13 апреля.
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Мы никогда не признаем российскую незаконную аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию прекратить поддержку боевиков на Востоке Украины и вывести свои войска с украинской территории. НАТО стоит рядом с Украиной, союзники продолжают оказывать практическую помощь для того, чтобы Украина могла действительно заботиться о своей безопасности,
– сказал Йенс Столтенберг.
Генсек отметил, что они обеспокоены наращиванием российских сил у украинских границ. И подчеркнул, что страна-агрессор должна прекратить стягивать свои войска, прекратить провокации и немедленно уменьшить напряжение.
Он также добавил, что НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины и решения, принятые на Бухарестском саммите, но подчеркнул, что приблизиться к Альянсу нам помогут реформы.
Оккупация Крыма Россией: коротко
- В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма.
- Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров.
- Государства Запада не признали аннексии Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада Украины 20 февраля 2014 года официально объявила начало временной оккупации Крыма.
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