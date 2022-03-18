В то же время, не стоит так идеализировать НАТО. Об этом в эфире 24 канала рассказал член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин.

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По его словам, как система коллективной безопасности НАТО фактически признало свою несостоятельность и неспособность реагировать.

Из всех институтов, которые что-то делают или пытаются делать для Украины – НАТО оказалось наиболее беспомощным,

– подчеркнул Рахманин.

Он добавил, что Альянс оказался просто бессильным, поэтому его не стоит идеализировать. В то же время НАТО – это определенная рамка, стандарт, к которому нужно стремиться. Однако пока не ясно даже, какое будет НАТО после нашей победы.

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