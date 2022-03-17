Однако не все страны Запада готовы поддержать эту инициативу. Об этом в эфире 24 канала рассказал Евгений Магда, директор Института мировой политики.

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Он добавил, что правительства стран НАТО должны осознавать, что они отправляют своих граждан на территорию, где проходят активные боевые действия.

Это серьезный вызов. Поставить под угрозу жизнь своих граждан готовы далеко не все европейские лидеры,

– подчеркнул Магда.

Он добавил, что, например, позиция Германии уже ясна: они эту идею не поддержат и вмешиваться не будут. В то же время в проявлении инициативы Польши есть также предвыборный компонент.

Подробнее о том, что известно о вероятной миротворческой миссии НАТО в Украине – читайте по ссылке.

Евгений Магда прокомментировал инициативу миротворческой миссии НАТО: смотрите видео